19 Mayıs 2020, Salı

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Denizlispor'dan Bednarek atağı

Denizlispor'dan Bednarek atağı
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

ekiplerinden Yukatel Denizlispor, corona virüsü salgını nedeniyle futbola verilen arada, alacaklarını gerekçe gösterip sözleşmesini tek taraflı fesheden Polonyalı Adam Stackhowiak'ın yerine vatandaşı Filip Bednarek'i gündemine aldı.

Kalede (33) ve Hüseyin Altıntaş (25) alternatifleri kalan ve yeni sezon için kaleci arayışlarına başlayan yeşil-siyahlıların, ligi ekibi Heerenveen'de görev alan 27 yaşındaki file bekçisine teklif götürdüğü ifade edildi. Bu sezon Heerenveen'de 7 maça çıkan tecrübeli eldiven 630 dakika süre almıştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Bednarek, Hollanda'da daha önce Twente, Utrecht ve De Graafschap'ta görev yaptı. 1.88'lik file bekçisi Polonya Milli Takım formasını ise U21 kategorisinde 1 kez terletti.

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