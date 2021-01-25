25 Ocak 2021, Pazartesi

RİZESPOR

Damjan Dokovic resmen Çaykur Rizespor'da!

Rizespor'dan orta sahaya takviye!
RİZESPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.01.2021

ekiplerinden Çaykur , 'dan 'i kadrosuna kattı. Karadeniz temsilcisi, 30 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren , kadrosunu Dokovic ile güçlendirdi. Karadeniz ekibi, Romanya'nın Liga 1 ekiplerinden 'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
RİZESPOR HABERLERİ
Başakşehir evinde Rize'ye takıldı! Başakşehir evinde Rize'ye takıldı!
Hasan Kartal'dan Sumudica açıklaması! Maçın devre arasında... Hasan Kartal'dan Sumudica açıklaması! "Maçın devre arasında..."
Süper Lig ekibinde 6 Covid-19 vakası! Süper Lig ekibinde 6 Covid-19 vakası!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör