Damjan Dokovic resmen Çaykur Rizespor'da!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor, kadrosunu Dokovic ile güçlendirdi. Karadeniz ekibi, Romanya'nın Liga 1 ekiplerinden CFR Cluj'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Damjan Dokovic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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