Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadelede gülen taraf 3-0'lık skorla Karadeniz temsilcisi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. haftada Çaykur Rizespor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Mücadelede gülen taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Rizespor'un galibiyet gollerini 33 ile 60. dakikalarda Altin Zeqiri ve 82. dakikada Gaich kaydetti.

Bu sonuçla Rizespor 48 puanla 5. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 42 puanla 9. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Antalyaspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Safuri'nin havadan ceza sahasına gönderdiği pasında Streek'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

16'ncı dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Hojer'in yerden gönderdiği pasında ceza sahasında topla buluşan Shelvey'nin doğrudan kaleye gönderdiği şut üstten dışarı çıktı.

20'nci dakikada Çaykur Rizespor'da sol kanatta topla buluşan Minchev'in yerden ceza sahası içerisinde gönderdiği pasında topla buluşan Varesanovic'in sağ ayağını dışıyla kaleye gönderdiği vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

21'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Olawoyin'in orta sahadan yerden gönderdiği pasla sol kanatta buluşan Minchev'in ceza sahası yayına kadar sürükleyip, kaleye gönderdiği sert şutu direğin sağından dışarı çıktı.

23'üncü dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Akintola'nın sağ kanattan havadan gönderdiği pasında arka direkte topa vuran Zeqiri'nin şutunu kaleci Leite kornere çeldi.

26'ncı dakikada Çaykur Rizespor'da sol kanatta Taha'nın Varesanovic ile paslaşması sonrası ceza sahası sol çaprazında yeniden topla buluşan Taha'nın şutu az farkla dışarı çıktı.

31'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Emirhan'ın derinlemesine pasında ceza sahası önünde topla buluşan Minvhev'in sürükleyip kaleye gönderdiği şutunda kaleci Leite topu çeldi.

33'üncü dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Shelvey'nin derinlemesine pasında sağ kanatta topla buluşan Olawoyin'in sürükleyip ceza sahasına yerden gönderdiği pasına Zeqiri ayak içiyle dokunarak topu ağlarla buluşturdu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyon VAR incelemesi sonrası gol değeri kazandı: 1-0

38'inci dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan Antalyaspor'da topun başına geçen Safuri'nin ceza sahasına havadan gönderdiği topa ön direkte kafa ile vuran Streek'in şutu az farkla dışarı çıktı.

43'üncü dakikada Antalyaspor sağ kanattan Safuri'nin kullandığı köşe vuruşunda havadan kale sahasına doğru gelen topa Buksa'nın kafayla yaptığı vuruşu kaleci Gökhan kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49'uncu dakikada Antalyasporlu Larsson'un sol kanattan yerden gönderdiği pasla kale sahasında buluşan Streek'in şutunu kaleci Gökhan kurtardı.

59'uncu dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Rizespor'da Shelvey'nin sol kanattan gönderdiği pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Zeqiri'nin ayak içiyle kalenin sol tarafına gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-0.

63'üncü dakikada Antalyaspor'da Larsson'un sol kanattan ceza sahası yayına gönderdiği pasta topla buluşan Saric'in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Rizespor savunması topu uzaklaştırdı.

82'nci dakikada ev sahibi farkı 3'e çıkardı. Emirhan'ın sol kanattan ceza sahasına derinlemesine gönderdiği pasında topla buluşan Gaich'in rakibini geçip kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.