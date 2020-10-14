14 Ekim 2020, Çarşamba

RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

Süper Lig'de vakalar artıyor! İki ismin daha testi pozitif
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

ekibi Çaykur Rizespor, iki futbolcunun yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Çaykur Rizespor Kulübü, kadrosunda yer alan 2 futbolcusunun dün yapılan Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Çaykur Rizesporumuzun kadrosunda yer alan iki sporcumuza (görülen lüzum üzerine) 13.10.2020 tarihinde yapılan Covid-19 testi sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır.

Sporcularımızın genel sağlık durumları iyi olup, 'nin ilgili talimatnamesi ve rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemleri hemen uygulanmış ve önerilen tedavi protokolü başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Süper Lig ekibinde corona şoku! haberin devamı

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