13 Ekim 2020, Salı

HATAYSPOR

Hatayspor'dan corona virüsü açıklaması! "3 futbolcunun testi pozitif"

Süper Lig ekibinde corona şoku!
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 Giriş Tarihi: 13.10.2020

ekiplerinden Atakaş , 3 futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'in yeni ekiplerinden Atakaş , 3 futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyuna! Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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