"3-4 oyuncu daha almayı planlıyoruz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-4 oyuncu daha almayı planladıklarını, bu doğrultuda İngiltere Premier Lig'den iki futbolcu ile görüştüklerini söyledi.

Kartal, şehir merkezindeki bir restoranda gazetecilerle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, kampın ardından çalışmalara Rize'de devam ettiklerini belirtti.

Kamp döneminin çok iyi geçtiğini vurgulayan Kartal, kısa sürede kaynaştıklarını, oyuncularla uyum içinde, çok güzel bir ortamda tempolu antrenmanlar yaptıklarını anlattı.

Kartal, ligin haftaya başlayacağını anımsatarak, "Halen daha eksiklerimiz var. Bu eksikleri giderebilmek için de başkanımız ve yöneticilerimizle ciddi şekilde çalışıyoruz. Bir oyuncuyu almak ve getirmek kolay değil. Onu inandırmanız, onunda istemesi gerekiyor." dedi.

Ekonomik boyutun da önemli olduğuna işaret eden Kartal, "Çaykur Rizespor'a faydalı olabileceğine inandığımız oyuncunun bizi tercih etmesi de önemli. Bu bir süreçtir ve bu süreç hala devam ediyor. Gerçekten istediğimiz ve burada başarılı olabileceğine inandığımız oyuncuları transfer etmek için uğraşıyoruz." diye konuştu.

"Aldığımız oyuncuların maliyetleri çok şeffaf"

Kartal, bugüne kadar transfer konusunda adeta "doldur boşalt" yapıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her sene 10-12 futbolcu gelmiş, gitmiş. Dedik ki 'Artık Çaykur Rizespor'un böyle doldur boşalt değil, kalıcı bir iskelet kadrosu olsun.' Sözleşmeli, kontratlı kendi oyuncularımız olsun istedik. Şu ana kadar 1-2 isim haricinde tamamı 3 ve 5 yıllık kontratlı, kendi oyuncularımız. İleride burada ben olurum veya olmam ancak Çaykur Rizespor'un en azından bir iskeleti, sağlam kadrosu bulunacak. Benden sonra gelecek antrenörlerin yeniden bir takım kurmaması için, Çaykur Rizespor'un her sene bir kaç nokta transferle, üzerine koyarak devam etmesi gerekir. Bu planlamayı başkanım, yöneticiler ve ben böyle yaparak yola çıktık."

Her şeyin şu ana kadar istedikleri gibi gittiğini belirten Kartal, "Aldığımız oyuncuların maliyetleri çok şeffaf, açık ve net. Çaykur Rizespor'un ekonomisini, mali yapısını sarsmayacak, uçuk kaçık yüksek paralar ödemeden, hak eden oyuncuları getirdik." ifadelerini kullandı.

Transfer bilançosunu zamanı geldiğinde açıklayacaklarını dile getiren Kartal, şöyle devam etti:

"Hangi oyuncu kaç paraya gelmiş hepsini açıklayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Çaykur Rizespor'un bir kuruşunun hesabını yaparak, çok değerli ve iyi oyuncular aldığımızı düşünüyoruz. Biz de hata yapabiliriz. Aldığımız oyuncuların yüzde 75'ine yakını bize katkı verebiliyorsa, zaten transferde başarılı olmuşuz anlamına gelir. Harcanan bütçeyi görünce şaşıracaksınız. Biz kulübün her kuruşunu hesaplayarak hareket ediyoruz. Dünyanın büyük kulüpleri de bugün transferde arayış içerisinde. Biz de kaliteli futbolcuları en ucuza almak için gayret gösteriyoruz. Gelen oyuncuların lige, takıma, bize ve şehre alışması zamanla olacak. İnşallah başarılı olacağız. Biraz sabırla bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum."

"Eksik kalan bölgelerimiz var"

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Kartal, "3-4 oyuncu daha almayı planlıyoruz. Takımda eksik kalan bölgelerimiz var. Hücum bölgesine iki oyuncu daha alacağız. Biri yabancı, iki forvet almayı planlıyoruz. Onların peşindeyiz. Görüştüğümüz isimler var. İngiltere Premier Lig'de bu akşam itibarıyla transfer bitiyor. Burada görüştüğümüz, istediğimiz iki oyuncu var. Satmak istiyorlar. O paraları veremeyeceğimizi söyledik ve teklifimizi verdik." şeklinde konuştu.

Son dakikaya kadar bekleyeceklerini vurgulayan Kartal, "Bu oyuncuların biri kanat, biri santrafor. Kiralama seçeneğini de düşünüyoruz. Şartlar uygun olursa alabiliriz. Bugün bu konu da netleşecek. Medipol Başakşehir'de oynayan Mevlüt Erdinç ve Joseph Attamah'la da ilgileniyoruz. Bugün yarın inşallah bu konuyu netleştiririz. Henüz görüşmelerimiz devam ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.