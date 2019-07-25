25 Temmuz 2019, Perşembe

ÇAYKUR RİZESPOR

İsmail Kartal: "Transferler için yoğun çalışıyoruz"

İsmail Kartal: Transferler için yoğun çalışıyoruz
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Yeni sezon hazırlıkları kapmasında önce 'da, şu anda da 'da çalışmalarını sürdüren 'da teknik direktör İsmail , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

, "Birlikte iyi bir kamp çalışmasını burada tamamlayarak 'ye dönmek istiyoruz. Burada en büyük sıkıntı aramıza katılmasını beklediğimiz oyuncuların bir an önce katılması" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

kampının verimli geçtiğini belirten Kartal, "Çok fazla sakatlık yaşamadık. Burada da aramıza katılması gereken oyuncuların bir iki tanesi katıldı ve katılacak olan arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte iyi bir kamp çalışmasını burada tamamlayarak Rize'ye dönmek istiyoruz. Burada en büyük sıkıntı aramıza katılmasını beklediğimiz oyuncuların bir an önce katılması. Onların aramıza katılması kendi içimizdeki uyum sorununu bir an önce atlatıp oyuna ve lige adapte olmamız açısında önemli. Yönetimimiz ile birlikte transferlerin gerçekleşmesi için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ama burada sabır lazım. Bu bir süreçtir. Taraftarlarımız merak etmesinler biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Rizespor'a faydalı olacak çok iyi oyuncuları takıma kazandırmak için uğraşıyoruz. Bunları takıma kazandırıp iyi bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra lige iyi bir şekilde başlamak istiyoruz" açıklamasında bulundu

Kartal, kampında Keçiörengücü ve ile hazırlık maçlarını yapacaklarını açıklayarak, 3-4 Ağustos'ta 'da düzenlenecek TSYD Kupası'na katıldıktan sonra kamp çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.

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