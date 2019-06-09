09 Haziran 2019, Pazar

ÇAYKUR RİZESPOR

Vedat Muriç’in yerine Tomane

Vedat Muriç’in yerine Tomane
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 09.06.2019

Rize, Muriç’in alternatifini belirledi. Atmaca, Portekiz’de 14 gol atan, Tondela’nın golcüsü Tomane’yle görüşüyor

Rizespor'un yıldız golcüsü Muriç'in geleceği belirsizliğini korurken, B Planı da hazırda bekletiliyor. Yeşil-mavililer Kosovalı santrforun alternatifini Portekiz'de buldu. Atmaca'nın, 'nde yer alan Tondela'nın Portekizli golcüsü Antonio Manuel Fernandes Mendes'i radarına aldığı öğrenildi. Kısa adı 'Tomane' olan 26 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon küme düşme mücadelesi veren Tondela'da 36 maçta 14 gol, 6 asistlik performansıyla takımının ligde kalmasında büyük bir pay sahibi oldu. Rizespor transfer komitesinin, sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Tomane için girişimlere başladığı bildirildi.

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