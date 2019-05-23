23 Mayıs 2019, Perşembe

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'un "tekrar" talebine Tahkim Kurulu'ndan ret

Tahkim Kurulu'ndan tekrar talebine ret
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 Giriş Tarihi: 23.05.2019

(TFF) Tahkim Kurulu, 'un Galatasaray'la yaptığı maçın kural hatası iddiasıyla tekrarlanması talebine ilişkin TFF Yönetim Kurulunun vermiş olduğu ret kararını onadı.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, 'in 32. haftasında Galatasaray'ın 'u 3-2 yendiği maçla ilgili Rize temsilcisinin tekrar talebinin TFF Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği hatırlatıldı. da Çaykur Rizespor'un itirazını reddederek kararı onadığı kaydedildi.

Öte yandan Tahkim Kurulunun, Akhisarspor'a TFF tarafından verilen 200 bin lira para cezasını 100 bin liraya düşürdü belirtildi.

Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 20'şer bin lira para cezalarını ise onadı.

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