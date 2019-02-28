Okan Buruk yine çok iddialı

Fenerbahçe’ye karşı 4’te 4 yapan Buruk, “Son 3 deplasmanda gol yemedik. Bu çizgimizi Kadıköy’de de sürdürmek istiyoruz” dedi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, F.Bahçe karşısındaki üstünlüğünü Kadıköy'de de sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'ye karşı mücadele ettiği son dört maçı kazandığı hatırlatılan Okan Buruk, "Son bir yılda 4 galibiyet aldık ama ondan önce de galibiyetim yoktu. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak, hele kupayı kazanmak çok değerliydi" dedi. Güçlü rakipleri karşısında çizgilerini bozmayacaklarının altını çizen başarılı çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyor. Biz ise son 3 deplasmanda gol yemedik. Bunu Kadıköy'de de sürdüreceğiz" diye iddiasını ortaya koydu.

'Aatif yetişebilir'

Okan Buruk, devre arasında Fenerbahçe'den aldıkları Aatif Chahechouhe'nin sakatlığı hakkında da açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Sakatlığı nedeniyle maça yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçen hafta da birkaç gün antrenmana çıkamamıştı. Aatıf bizim için önemli. Psikolojik anlamda bizi güçlendiren bir oyuncu. İnşallah Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışacağız" bilgisini verdi.