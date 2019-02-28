28 Şubat 2019, Perşembe

ÇAYKUR RİZESPOR

Okan Buruk yine çok iddialı

Okan Buruk yine çok iddialı
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

’ye karşı 4’te 4 yapan Buruk, “Son 3 deplasmanda gol yemedik. Bu çizgimizi ’de de sürdürmek istiyoruz” dedi

Teknik Direktörü , F.Bahçe karşısındaki üstünlüğünü 'de de sürdürmek istiyor. 'ye karşı mücadele ettiği son dört maçı kazandığı hatırlatılan Okan Buruk, "Son bir yılda 4 galibiyet aldık ama ondan önce de galibiyetim yoktu. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak, hele kupayı kazanmak çok değerliydi" dedi. Güçlü rakipleri karşısında çizgilerini bozmayacaklarının altını çizen başarılı çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyor. Biz ise son 3 deplasmanda gol yemedik. Bunu Kadıköy'de de sürdüreceğiz" diye iddiasını ortaya koydu.

'Aatif yetişebilir'

Okan Buruk, devre arasında Fenerbahçe'den aldıkları Aatif Chahechouhe'nin sakatlığı hakkında da açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Sakatlığı nedeniyle maça yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçen hafta da birkaç gün antrenmana çıkamamıştı. Aatıf bizim için önemli. Psikolojik anlamda bizi güçlendiren bir oyuncu. İnşallah Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışacağız" bilgisini verdi.

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