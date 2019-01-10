10 Ocak 2019, Perşembe

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'dan çifte transfer

Çaykur Rizespordan çifte transfer
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2019

'in ilk yarısını 12 puanla son sırada kapatan , ligin ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeşil mavili ekip bu doğrultuda daha önce 'de ve forması giyen ve son olarak Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'de görev yapan Prejuce Niguimbe Nakoulma'yı kadrosuna kattı. Golcü oyuncu geçen sezon Nantes formasıyla 18 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti. Nakoulma'nın önümüzdeki günlerde Rizespor ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Öte yandan Rizespor'un diğer bir transferi ise Dynamo Kiev'den sağ bek Mykola Morozyuk'u oldu. Morozyuk, sezon sonuna kadar kiralık olarak forması giyecek.


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