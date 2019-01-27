Timsah klasiği
Haftalardır galibiyet özlemi çeken iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Bursa 18 hafta sonunda 11. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
Galibiyet özlemi çeken iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Bursaspor öne geçtiği karşılaşmada skor avantajını kullanamazken, Kayserispor 10 kişi tamamladığı maçta bir puanı kurtardı. 18 hafta sonunda 11. beraberliğini elde eden Timsah, bu alanda zirveye çıkarken, sarı-kırmızılılar da bu sezon 6. kez sahadan bir puanla ayrıldı. Maçın ilk tehlikeli atağı 20'de yaşandı.
KALECİLER DEVLEŞTİ
Mensah'ın sert şutunda Muhammed başarılıydı. 23'te Umut Nayir, uygun durumda kötü vurunca fırsatı harcadı. 28'de Muhammed, bu kez Kravets'in şutunda gole izin vermedi. 30'da Lima'nın direkten dönen şutunu takip eden Yusuf, fileleri havalandırdı: 0-1. 48'de Umut'un indirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Sapunaru, skoru eşitledi: 1-1.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!