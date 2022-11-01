Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam istifa etti!

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, istifa ettiğini açıkladı. Tam yaptığı açıklamada, "Sezon başında büyük bir şevkle başlamış olduğum görevimden bugün itibari ile istifa etmiş bulunuyorum" dedi.

Bursaspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2022- 15:45