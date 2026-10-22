Beşiktaş sahasında Crystal Palace ile berabere kaldı! İşte maçın özeti

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş, evinde Crystal Palace ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada İngiliz ekibiyle 2-2 berabere kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar İngiliz ekibiyle 2-2 berabere kaldı.



Kartal'ın gollerini 45+2. dakikada Wilfred Ndidi ve 73. dakikada Junior Olaitan kaydetti. İngiliz ekibinin golleri ise 51. dakikada Yeremi Pino ve 55. dakikada Jean-Philippe Mateta'dan geldi. Öte yandan Beşiktaş'ta Ümit Akdağ 77. dakikada direkt kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla Beşiktaş puanını 7'ye yükseltti. Crystal Palace ise 4 puana çıktı.





MIRETTI OYUNA DEVAM EDEMEDİ



Beşiktaş'ın İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Crystal Palace mücadelesinin 39. dakikasında sakatlanarak yerini Salih Özcan'a bıraktı.



Savunma tamamen değişti



Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Crystal Palace mücadelesinde savunma dörtlüsünü değiştirdi.



Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında savunmayı Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz ile kuran İtalyan teknik direktör, İngiltere temsilcisine karşı Taylan Bulut, Djalo, Ümit Akdağ ve Ouattara'ya formayı teslim etti.





ÜMİT AKDAĞ İLK KEZ 11'DE



Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Ümit Akdağ, Crystal Palace maçında ilk kez 11'de şans buldu.



Yaz transfer döneminde takıma katılan 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan Hoffenheim müsabakasında uzatma dakikalarında ilk kez siyah-beyazlı formayı giymişti.



Genç futbolcu, Beşiktaş formasını ilk 11'de ilk kez İngiliz ekibine karşı sırtına geçirdi.





KARTAL KAYRA, 8 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ



Siyah-beyazlı ekipte orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, 8 karşılaşma sonra ilk 11'deki yerini aldı.



UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanan Kauno Zalgiris müsabakasına ilk 11'de başlayan Kartal Kayra, sonrasında Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynanan 8 mücadelede 11'de şans bulamadı.



25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta görev yaptı.





OH, YENİDEN FORMAYI KAPTI



Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Hyeon-gyu Oh, bir maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.



Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya'da oynanan Hoffenheim karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve attığı iki golle yıldızlaşan Güney Koreli forvet, Süper Lig'deki Trabzonspor mücadelesinde yedek soyundu.



Teknik direktör Vincenzo Italiano, Trabzon deplasmanında oyuna sonradan dahil ettiği 25 yaşındaki golcü futbolcuya Crystal Palace maçında formayı verdi.



Bu sezon 15 maçta görev yapan Oh, 3 kez rakip ağları havalandırdı.





TÜPRAŞ STADI'NDA GÖRSEL ŞOV



Beşiktaş taraftarı, Crystal Palace maçı öncesinde kale arkasındaki koreografi ve doğu tribünde açılan pankartla Tüpraş Stadı'nda görsel şov yaptı.



Kale arkasında Kartal figürünün göğe yükseldiği ve "Asla teslim olma, asla vazgeçme" yazısının yer aldığı koreografi, tribünlerde coşkuyu artırdı.



Ayrıca doğu tribünde de açılan pankartta "Karanlığın ardından kartal yükselir" yazısı yer aldı.





TRİBÜNLER SİYAH-BEYAZ AYRILDI



Beşiktaş-Crystal Palace maçında siyah-beyazlı taraftarlar görsel şova imza attı.



Beşiktaşlı taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan "Batı ve Kuzey Tribün SİYAH; Doğu ve Güney Tribün BEYAZ" davetine uydu.



Geç saate rağmen karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren ve Tüpraş Stadı'nın neredeyse tamamını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.