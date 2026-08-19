Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Yarın bir final maçına çıkacağız" derken orta saha transferi ve Dusan Vlahovic'in durumu hakkında da konuştu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımıyla yarın Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, bir final maçına çıkacaklarını söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Yarın bir final maçına çıkacağız. Oynayabileceğimiz en üst turnuva Avrupa Ligi ve burada oynamak istiyoruz. O yüzden bu maçı yarın kazanmamız gerekiyor. Avrupa'da favori yoktur. Her maç çok zordur ve yüzde 50-50 olarak başlar. Tabii ki sonra kalitenizi gösterirsiniz. Maç değişebilir ama başlangıçta asla favori diye bir takım yoktur. Rakibimiz Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir rakip. Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. İyi çalışmamız, detaylara çok önem vermemiz gerekiyor. İlk maçımızı iç sahada oynayacağız. Toplam 180 dakikalık bir maç. Umarım şu ana kadar gösterdiğimiz iyi performansı yarına devam ettirebiliriz." diye konuştu.

Resmi maçlarda orta saha merkezindeki Orkun Kökçü, Junior Olaitan ve Salih Özcan'ı değiştirmemesiyle ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Orta sahada değişiklik yapmadım çünkü bu oyuncular çok iyi maçlar çıkardı. Orta saha aslında takımın dengesidir. Bu dengeyi çok iyi ayarladıklarını düşünüyorum. Yedekten girenler de iyi oynadı. Bu denge şu an çok önemli. Orta sahadaki bu üç oyuncu bunu çok iyi tutturdu ve onları oynattım." ifadelerini kullandı.

"BİR ORTA SAHA ARIYORUZ"

Orta sahaya kaliteli bir oyuncu aradıklarını söyleyen Italiano, "Bir orta saha arıyoruz, bu sır değil. İki yönlü oynayabilen, koşucu, kendisini ceza sahasına atabilen ve büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Aynı zamanda 23 yaş altı oyuncu da arıyoruz. Bunun için de yönetimle konuşuyoruz. Biz rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Bu gelen oyuncular da rekabeti sağlamak için bize yardımcı olacak." şeklinde konuştu.

"Savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum." diyen İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takım halinde savunuyoruz, böyle de yapmak zorundayız. Hepimiz topu kaybettikten sonra kazanmak için çalışıyoruz. Gol yemek istemiyoruz. Şu ana kadar savunmamdan memnunum. Aldığımız sonuçların tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Evet pozisyon verdik ama bunlar için de çalışıyoruz ve her geçen gün gelişiyoruz. Takım çok istekli. Gol yemek istemiyor. Toplu oyun ne kadar önemliyse topsuz oyun da o kadar önemli. Bir denge kurmak gerekiyor."

Yeni transfer Dusan Vlahovic'in yarınki maçta yedek olacağını vurgulayan Italiano, "Ritm ve kondisyonu gitgide artıyor. Kendisi uzun süre sahalardan uzaktı. Umarım yarın süre alır. Yarın onun ve takımın beraber yolculuğu başlayacak. Çok değerli bir oyuncuyu aramıza kattık. Dikkatli olmamız gerekiyor, eğer dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz. Hepimiz Vlahovic'in sahada neler yapacağını görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha bitirici bir takım olmaları gerektiğinin altını çizen İtalyan teknik adam, "Pozisyon üretiyoruz, şans yakalıyoruz fakat bitiricilikte sıkıntı var. Daha fazla gol atmayı hak ettik. Kale önünde daha bitirici olmamız gerekiyor. Daha fazla gol atmamız gerekiyor. Gol atmayınca rakibe umut veriyorsunuz. Maçları daha erken bitirmemiz gerekiyor. Bu bitiricilik için de her gün çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Üç kulvarda da sonuna kadar gitmek istediklerini kaydeden Italiano, "Avrupa'da oynamayı garantilersek yemek sözü vermiştim ve sözümde durdum. Eğer hep böyle başarılar yakalarsak eğlenmek istiyoruz. Biz burada bir takımız ve hepimiz biriz. Ortak bir hedef için emek veriyoruz ve bir gün için eğlenmeyi hak ediyoruz. Bu sezon üç kulvarda mücadele edeceğiz. Bu takımın en sona kadar zorlaması gerekiyor. Bizim hedefimiz bu. Umarım her yerde en sonuna kadar gidebiliriz. Bunun için çalışıyoruz ve sonuna kadar gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DJALO: "DAHA İYİ OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Siyah-beyazlı savunma oyuncusu Tiago Djalo ise performansında Italiano'nun etkisi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğini anlatıyor ve gelişmemde yardımcı oluyor. Geldiğimden beri amacım takıma fazlasını vermek. Adım adım daha iyi olacağımı düşünüyorum. Geçen sezon bazı problemler vardı ama sistem değişti. Bazı sistemlere daha iyi adapte olabiliyorsunuz."

Siyah-beyazlı oyuncu, Eyüpspor maçında yaşanan saç çekme pozisyonuyla ilgili olarak, "Herkesin bir fikri var ama daha dikkatli olmam gerekiyor. Bence normal bir fauldü. Topu almam ve bunun için agresif olmam gerekiyorsa bunu yapmak için hazırım." diye konuştu.

Djalo, takımının geride kalan 5 resmi maçta gol yememesini ise "Bir savunma oyuncusu olarak gol yememek gerçekten çok önemli bir şey. Ama daha da iyi olabiliriz, buna inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var. Aynı zamanda topla da kaliteli oyunculara sahibiz ve tabii ki fark yaratan oyunculara da sahibiz. Yeni bir sistemle oynuyoruz şu anda. Bence toplu olarak da oyunumuz şu anda iyi ve takımın da daha iyi olabileceğini düşünüyorum." diyerek değerlendirdi.