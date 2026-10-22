Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Vincenzo Italiano, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Vincenzo Italiano, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ITALIANO'NUN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir takıma, kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. 4 tane de neredeyse çok az süre alan oyuncularımla oynadım. Bununla ilgili bazen çözüm bulurken sorun yaşanabiliyor. İlk yarıda iyi başladık ama ikinci yarıda yavaştık. Goller yedik ve sonrasında iyi reaksiyon gösterdik. 10 kişi kaldıktan sonra puan aldık. Avrupa'da hala kaybetmedik. Çok zordu ama bence iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum."

Bence burada önemli olan kaybetmemekti ve bu devamlılığı sürdürmekti. 1 puan kazanmak da bizim için önemliydi. Bu 11'le çıkmakta zorunluyduk çünkü sakatlık riski olabiliyor. Bu maçta da Miretti sakatlandı, geçen hafta Hoffenheim maçında da Orkun sakatlandı. Kısa sürede maçlar yaptığınızda tehlikeli olabiliyor. Bugün 1 puan aldık ve çok önemli bir puan aldık."

"Bence iyiyiz şu anda. Baktığınız zaman, geçen hafta mağlup ettiğimiz Hoffenheim, bu hafta Lyon'u 3-0 yendi. Crystal Palace da iyi bir takım, iyi bir takıma karşı oynadık. Marsilya da öyle. Maçlarımız gerçekten zor. O yüzden elimizden geleni yapmalıyız. Bugün de rotasyon yaptım. Az süre alan oyuncularıma süre verdim. Bence şu ana kadar Avrupa'da iyi iş çıkardık. Avrupa'da namağlup devam ediyoruz ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."