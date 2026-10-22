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Beşiktaş yoluna namağlup devam ediyor! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldı. İşte 3. maçların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde oluşan puan durumu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Beşiktaş yoluna namağlup devam ediyor! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, geçen sezonu Konferans Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Premier Lig ekibi Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldı.

Wilfred Ndidi'nin 45+2. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden Beşiktaş karşısında İngiliz ekibi ikinci yarıya hızlı başladı. 5 dakika içinde 2 gol bularak skoru lehine çeviren Crystal Palace'ın üstünlüğü 73. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş ise bu sonucun ardından puanını 7 yaparken, Crystal Palace ise puanını 4'e yükseltti.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜNCEL PUAN DURUMU:

1- Benfica - 9 puan

2- Bayer Leverkusen - 9 puan

3 - Bournemouth - 9 puan

4- Ferencvaros - 9 puan

5- Olympiakos - 9 puan

6- Union - 7 puan

7 - Juventus - 7 puan

8- Beşiktaş - 7 puan

9 - Sunderland - 7 puan

10 - AZ Alkmaar - 6 puan

11- Omonya - 6 puan

12- Lyon - 6 puan

13 - Rennes - 5 puan

14 - Real Sociedad - 4 puan

15 - Crystal Palace - 4 puan

16 - Sparta Prag - 4 puan

17- Levksi Sofya - 4 puan

18 - Dinamo Zagreb - 4 puan

19 - Sturm Graz - 4 puan

20 - NEC - 4 puan

21 - RB Salzburg - 4 puan

22 - Anderlecht - 3 puan

23 - Hoffenheim - 3 puan

24 - Milan - 3 puan

25 - Celta - 3 puan

26 - OFI - 3 puan

27 - Jagiellonia Białystok - 3 puan

28 - Torreense - 3 puan

29 - NK Celje - 1 puan

30 - Hapoel - 1 puan

31 - Lillestrom - 1 puan

32 - KKS Lech Poznan - 1 puan

33 - Viktoria Plzen - 0 puan

34 - Marsilya - 0 puan

35 - Celtic - 0 puan

36 - Aarat - 0 puan

#UEFA Avrupa Ligi #Crystal Palace #Wilfred Ndidi #Premier Lig #Olympiakos #Lyon #Bournemouth #AZ Alkmaar #Benfica #Juventus #Bayer Leverkusen #Sunderland #Konferans Ligi #Ferencvaros
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