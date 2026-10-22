Beşiktaş yoluna namağlup devam ediyor! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldı. İşte 3. maçların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde oluşan puan durumu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, geçen sezonu Konferans Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Premier Lig ekibi Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldı.
Wilfred Ndidi'nin 45+2. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden Beşiktaş karşısında İngiliz ekibi ikinci yarıya hızlı başladı. 5 dakika içinde 2 gol bularak skoru lehine çeviren Crystal Palace'ın üstünlüğü 73. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş ise bu sonucun ardından puanını 7 yaparken, Crystal Palace ise puanını 4'e yükseltti.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜNCEL PUAN DURUMU:
1- Benfica - 9 puan
2- Bayer Leverkusen - 9 puan
3 - Bournemouth - 9 puan
4- Ferencvaros - 9 puan
5- Olympiakos - 9 puan
6- Union - 7 puan
7 - Juventus - 7 puan
8- Beşiktaş - 7 puan
9 - Sunderland - 7 puan
10 - AZ Alkmaar - 6 puan
11- Omonya - 6 puan
12- Lyon - 6 puan
13 - Rennes - 5 puan
14 - Real Sociedad - 4 puan
15 - Crystal Palace - 4 puan
16 - Sparta Prag - 4 puan
17- Levksi Sofya - 4 puan
18 - Dinamo Zagreb - 4 puan
19 - Sturm Graz - 4 puan
20 - NEC - 4 puan
21 - RB Salzburg - 4 puan
22 - Anderlecht - 3 puan
23 - Hoffenheim - 3 puan
24 - Milan - 3 puan
25 - Celta - 3 puan
26 - OFI - 3 puan
27 - Jagiellonia Białystok - 3 puan
28 - Torreense - 3 puan
29 - NK Celje - 1 puan
30 - Hapoel - 1 puan
31 - Lillestrom - 1 puan
32 - KKS Lech Poznan - 1 puan
33 - Viktoria Plzen - 0 puan
34 - Marsilya - 0 puan
35 - Celtic - 0 puan
36 - Aarat - 0 puan