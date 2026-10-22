İşte Beşiktaş-Crystal Palace maçının tüm golleri!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. Mücadele adeta bir gol düellosuna sahne oldu. İşte Beşiktaş-Crystal Palace maçının tüm golleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri