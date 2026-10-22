İşte Beşiktaş-Crystal Palace maçının tüm golleri!
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. Mücadele adeta bir gol düellosuna sahne oldu. İşte Beşiktaş-Crystal Palace maçının tüm golleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. İlk yarının son dakikalarında siyah-beyazlılar Wilfred Ndidi ile öne geçti ve ikinci yarıya skor olarak önde başladı. 2'nci yarıda Crystal Palace 51'inci dakikada Yeremy Pino ve 55'inci dakikada Jean-Philippe Mateta ile bulduğu gollerle mücadelede öne geçti. Beşiktaş, 73'üncü dakikada Junior Olaitan ile skora yeniden dengeyi getirdi.
İŞTE TÜM GOLLER
⚽⚽ Wilfred Ndidiii! Savunmanın arkasına harika koştu Salih Özcan ince gördü! Temsilcimiz Beşiktaş 1-0 öne geçiyor! https://t.co/4k7lRmy7k3— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026
Crystal Palace, Yeremy Pino'nun attığı golle temsilcimiz karşısında skoru 1-1'e getirdi. https://t.co/kK53QhuFtT— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026
Mateta, Crystal Palace'ı öne geçirdi. https://t.co/HNWXwSd1HV— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026
⚽⚽ OLAAAITAN! MÜTHİŞ GOL! https://t.co/pBdu0Cwo2E— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026