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İşte Beşiktaş-Crystal Palace maçının tüm golleri!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. Mücadele adeta bir gol düellosuna sahne oldu. İşte Beşiktaş-Crystal Palace maçının tüm golleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri

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İşte Beşiktaş-Crystal Palace maçının tüm golleri!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. İlk yarının son dakikalarında siyah-beyazlılar Wilfred Ndidi ile öne geçti ve ikinci yarıya skor olarak önde başladı. 2'nci yarıda Crystal Palace 51'inci dakikada Yeremy Pino ve 55'inci dakikada Jean-Philippe Mateta ile bulduğu gollerle mücadelede öne geçti. Beşiktaş, 73'üncü dakikada Junior Olaitan ile skora yeniden dengeyi getirdi.

İŞTE TÜM GOLLER

#Crystal Palace #UEFA Avrupa Ligi #Wilfred Ndidi #Salih Özcan #TRT Spor #Beşiktaş
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