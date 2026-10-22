Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında evinde Crystal Palace ile kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Beşiktaş - Crystal Palace maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar rakibini devirerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Beşiktaş ile Crystal Palace arasında oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Ümit, Ouattara, Ndidi, Kartal, Miretti, İlhan, Trossard, Oh.

Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Canvot, Khalaili, Kamada, Wharton, Mitchell, McNeil, Pino, Mateta.

BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki maç 22 Ekim 2026 Perşembe saat 22.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş - Crystal Palace karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 267. KEZ SAHNE ALDI

Crystal Palace mücadelesi, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 267. karşılaşması oldu. Daha önce 266 Avrupa maçına çıkan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 104 galibiyet elde etti. 50 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, 112 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Avrupa kupalarında 363 gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 399 golüne engel olamadı. Beşiktaş, Avrupa'daki toplam maç sayısında yeni bir sayfa açarken Crystal Palace karşısında galibiyet arayacak.

BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 142. MAÇ

Beşiktaş, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 141 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 64 kez kazanan siyah-beyazlılar, 25 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ın organizasyondaki gol sayısı 224, yediği gol sayısı ise 184 olarak kayıtlara geçti.

SAHASINDA 134. AVRUPA MAÇI

Beşiktaş, Crystal Palace karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında ev sahibi olarak 134. kez sahaya çıktı. Daha önce İstanbul'da oynadığı 133 maçın 68'ini kazanan siyah-beyazlılar, 26 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 209 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde 151 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, taraftarının desteğiyle Crystal Palace karşısında iç saha istatistiklerine bir galibiyet daha eklemek istiyor.

AVRUPA'DA 8 MAÇTA 15 GOL

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında hücumdaki etkinliğiyle öne çıktı. Eleme turlarında Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris ile karşılaşan siyah-beyazlılar, lig aşamasına da iyi bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftasında ise deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Verilen sezon istatistiklerine göre Avrupa'daki sekiz maçın yedisini kazanan siyah-beyazlılar, bu süreçte 15 gol attı ve dört gol yedi.

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BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KUPALARINDAKİ REKORLARI

Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti, 2018-2019 sezonunda B36 Torshavn'a karşı geldi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Faroe Adaları temsilcisini 6-0 mağlup etti. 2002-2003 sezonunda Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen siyah-beyazlılar, Maccabi Tel Aviv ve Lugano karşısında da 5-1'lik skorlarla galip geldi.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en ağır yenilgisi ise Liverpool karşısında yaşandı. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibine konuk olan siyah-beyazlılar, sahadan 8-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Leeds United ve Dinamo Kiev karşısında da Avrupa'da 6-0'lık yenilgiler aldı.

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