Süper Lig'de Kasımpaşa ile Beşiktaş, 10. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı skoru, golleri, kartları ve dakika dakika gelişmeleri canlı takip ekranında futbolseverlerle buluşuyor.

Kasımpaşa - Beşiktaş canlı takip et!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da sahadan üç puanla ayrılmak için mücadele edecek. Karşılaşmanın canlı skorunu, maç anlatımını ve sahadaki tüm gelişmeleri anbean takip etmek isteyen futbolseverler, Kasımpaşa - Beşiktaş canlı takip ekranına haberimizden ulaşabilecek. Beşiktaş, deplasmanda kazanarak zirve yarışındaki takibini sürdürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, dokuz haftada topladığı 18 puanla haftaya dördüncü sırada girdi. Ev sahibi Kasımpaşa ise 16 puanla altıncı sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ CANLI TAKİP EKRANI

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig 10. hafta mücadelesi, 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Kasımpaşa: Güncellenecektir.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

KAPTAN ORKUN VE MIRETTI YOK

Beşiktaş'ta iki eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor derbisi, Crystal Palace ve Başakşehir FK maçlarını kaçıran kaptan Orkun Kökçü forma giyemeyecek. Vincenzo İtaliano'nun tam anlamıyla iyileşmeden 25 yaşındaki yıldıza forma vermek istemediği belirtildi. Palace karşılaşmasında sağ omzundan sakatlanan Fabio Miretti de takımdaki yerini alamayacak.

EMIRHAN TOPÇU VE TROSSARD SINIRDA

Siyah-beyazlılarda iki futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Emirhan ve Trossard bu akşam sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Gençlerbirliği maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

27-9 ÜSTÜNLÜK

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'de 46 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım 27 kez kazanırken, Paşa 9 kez sahadan galip ayrıldı. 10 karşılaşma ise beraberlikle neticelendi. Söz konusu maçlarda Kartal, rakip fileleri 92 kez havalandırırken, Kasımpaşa 55 golle karşılık verdi.

DIŞ SAHADA TEK GALİBİYET

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de iç sahada oynadığı tüm maçları kazanırken, dış sahada ise aynı başarıyı gösteremedi. Bu sezon 4 deplasman sınavına çıkan siyah-beyazlı takım, tek galibiyetini 2-1'lik skorla Fenerbahçe derbisinde elde etti. Kartal, Alanyaspor'a 1-0, Amedspor'a 3-2 ve Trabzonspor'a ise 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş bu akşam kazanarak deplasman fobisine son vermek istiyor.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)

Kasımpaşa maç günü paylaşımı

🆚 Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyoruz. 🕖 19.00 🏟️ Recep Tayyip Erdoğan Stadı #Kasımpaşa🔵⚪️ https://t.co/ZrWYU1snri — Kasımpaşa (@kasimpasa) November 1, 2026

Beşiktaş maç günü paylaşımı

Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🆚 Kasımpaşa 🕖 19.00 🏆 Trendyol Süper Lig #10 🏟 Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1 @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/2wSvmbEpqM — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 1, 2026