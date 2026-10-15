Beşiktaş Almanya'da Hoffenheim'ı devirdi! Kartal Avrupa'da 2'de 2 yaptı | İşte maçın özeti

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar zorlu karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı 2'de 2 yaptı. Böylelikle Kartal UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 6'ya yükseltmiş oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim'a konuk oldu. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve Avrupa'da 2'de 2 yaparak 6 puana ulaşmış oldu. Kartal'ın galibiyet golleri 60. dakikada Amir Murillo ve 73 ile 79. dakikalarda Hyeon-gyu Oh'tan geldi. Hoffenheim'ın sayılarını ise 68. dakikada Fisnik Asllani ve 88. dakikada Koki Machida kaydetti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. karşılaşmasında 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA 8'DE 7 YAPTI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7. kez sahadan galip ayrıldı.

Organizasyonun ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı.

Söz konusu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 4 defa da topu kendi ağlarında gördü.

OH GOLLERİYLE YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, Hoffenheim karşısında attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.

Oh, Hoffenheim karşısında 73 ve 79. dakikalarda sahneye çıktı ve siyah-beyazlıları galibiyete taşıdı.

Alman ekibiyle oynanan maça kadar bu sezon 1 gol kaydeden 25 yaşındaki forvet, ikinci yarıda attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

Oh, bu sezonki gol sayısını da üçe çıkardı.

MURILLO YİNE SAHNEDE

Beşiktaş'ta sağ bek Amir Murillo, Hoffenheim karşısında da golünü buldu.

Panamalı futbolcu, Alman ekibi karşısında 60. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Süper Lig'de Çorum FK ağlarını havalandıran Murillo, Avrupa kupalarında ise Kauno Zalgiris, Olimpik Marsilya ve Hoffenheim müsabakalarında gol sevinci yaşadı.

Bu sezon siyah-beyazlı formayı 14 maçta giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu, 4 golle dikkatleri üzerine çekti.

ORKUN KÖKÇÜ 45 DAKİKA SAHA KALDI

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Hoffenheim karşısında ilk yarı sonunda oyundan çıktı.

İlk yarının ortalarında orta sahada bir sakatlık yaşayan siyah-beyazlı oyuncu, tedavisinin ardından maça devam etti.

Alınan bilgiye göre milli futbolcunun topuğuna aldığı darbe sonuncunda tedbir amaçlı oyundan çıkarıldığı öğrenildi.

Orkun Kökçü'nün yerine ikinci yarıda Fabio Miretti oyuna dahil oldu.

HOFFENHEIM DİREĞE TAKILDI

Alman ekibinin Beşiktaş karşısında ilk yarıda bir topu direkten döndü.

Karşılaşmanın 3. dakikasında ceza sahası sağ çaprazından Bernardo'nun ön direğe yaptığı ortada Machida topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten döndü.

ÜMİT AKDAĞ İLK KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ümit Akdağ, Hoffenheim karşısında ilk kez forma giydi.

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun 90+1. dakikada Wilfred Ndidi'nin yerine oyuna aldığı 23 yaşındaki stoper, siyah-beyazlı formayla ilk maçına Avrupa kupalarında çıktı.