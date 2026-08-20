Kartal'dan tur için dev adım! Beşiktaş sahasında Kauno Zalgiris'i rahat geçti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i ağırladı. Siyah beyazlılar karşılaşmayı 3-0 kazanarak rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kauno Zalgiris'i konuk etti. Siyah beyazlılar mücadeleyi 3-0 kazanarak tur kapısını açmayı başardı.

Kartal'ın galibiyet gollerini 6. dakikada Oh, 12. dakikada Amir Murillo ve 59. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 27 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Litvanya'da oynanacak.

TRİBÜNLER GOLE DOYDU

Bu sezon oynadığı tüm maçlarda sahadan galibiyetle ayrılmasına rağmen sadece 1 müsabakada 1'den fazla gol kaydeden Beşiktaş, Kauno Zalgiris müsabakasında taraftarlarını gole doyurdu.

İlk kez 3 gol atan Beşiktaş, Midtjylland'la oynanan ilk maçı 1-0'la geçerken, Danimarka'da oynanan rövanşı 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı ekip, Hradec Kralove (2) ve Eyüpspor'la oynanan maçlardan da 1-0 üstünlükle ayrıldı.

OH, BU SEZON GOLLE TANIŞTI

Beşiktaş'ın forvet hattında mücadelede eden Hyeon-gyu Oh, bu sezonki ilk resmi golünü attı.

Siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 4 Avrupa maçının yanı sıra ligde de 1 kez görev yapan Güney Koreli oyuncu, 6. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda topu kafayla ağlara gönderdi.

Midtjylland ve Hradec Kralove ile oynanan 4 maça onbirde başlayan Oh, Eyüpspor maçına kulübede başlamış ve 63. dakikada Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna girmişti.

BEKLERDEN GOL KATKISI

Beşiktaş, ikinci golü savunmanın sağında ve solunda oynayan iki oyuncusunun işbirliğiyle kaydetti.

Siyah-beyazlı savunmanın solunda oynayan Rıdvan Yılmaz'ın 12. dakikada ortaladığı topu, sağ bekte forma giyen Amir Murillo filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk golde de topu Oh'la buluşturan Rıdvan Yılmaz, Murillo'nun golünde de son pası vererek iki gole de etki etti. Bu gol aynı zamanda Murillo'nun da bu sezonki ilk golü oldu.

VLAHOVIC'TEN SİFTAH

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez taraftarların karşısına çıktı.

Oyuna yedek kulübesinde başlayan Sırp futbolcu, 60. dakikada Oh'un yerine oyuna dahil oldu. Oyuna Beşiktaşlı taraftarların yoğun tezahüratlarıyla giren Vlahovic'in 69. dakikadaki kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

ORKUN KÖKÇÜ ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

Midtjylland'la oynanan maçta Beşiktaş adına sezonun ilk resmi golünü kaydeden milli oyuncu, Danimarka ekibiyle oynanan rövanş karşılaşmasında da penaltıdan fileleri havalandırdı.

Orkun, Oh'un düşürülmesinin ardından kazanılan penaltıda yine topun başına geçti ve 59. dakikada skoru 3-0 yaptı.

TROSSARD DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekibin Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında yerini Rashica'ya bıraktı. Trossard, karşılaşmanın 71'inci dakikasında Tolordava'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Belçikalı kanat oyuncusu, oyuna devam edemedi. Tecrübeli futbolcunun yerine 72'nci dakikada Rashica oyuna dahil oldu.