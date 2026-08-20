Beşiktaş, Kauno Zalgiris karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i konuk eden Beşiktaş, Oh'un yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı kazandı. İşte o anlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK Spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, sahasında Kauno Zalgiris'i ağırladı.
Siyah-beyazlılar maçın 57. dakikasında Hyeon-gyu Oh'un yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu gole çeviren Orkun Kökçü, temsilcimizin 3. golünü kaydetti.
İŞTE O ANLAR:
Beşiktaş, 57. dakikada penaltı kazandı! pic.twitter.com/Ap6pzAnWJ1— S Sport (@ssporttr) August 20, 2026