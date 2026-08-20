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Beşiktaş, Kauno Zalgiris karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i konuk eden Beşiktaş, Oh'un yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı kazandı. İşte o anlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK Spor haberi)

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Beşiktaş, Kauno Zalgiris karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, sahasında Kauno Zalgiris'i ağırladı.

Siyah-beyazlılar maçın 57. dakikasında Hyeon-gyu Oh'un yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu gole çeviren Orkun Kökçü, temsilcimizin 3. golünü kaydetti.

İŞTE O ANLAR:

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