Vincenzo Italiano'dan Leandro Trossard açıklaması! İşte son durumu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen Beşiktaş, rövanş öncesinde önemli avantaj yakaladı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maça ilk başladık ve evinizde iyi bir iş çıkarmalısınız. Çocukları tebrik ederim, harika iş çıkardılar. Bize inanç var, bunu görüyoruz. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Bu maç her şey iyiydi, mükemmel performans... Daha iyi olmalıyız, bu yetmez. Daha çok gol atabilirdik. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmelisiniz. Kaybettiğinizde ders çıkararak gelişmelisiniz."

"Vaclav Cerney maçtan önce iki gün biraz hastaydı. İlk yarı sonrası onu çıkarmayı doğru buldum. Pazar günü sahalarda olacak. Oyuncuya durumunu sorarsınız, "Hep iyiyim" derler ama öyle olmuyor. Pazar sahada olacak."

"Trossard kötü bir darbe aldı ancak sadece acısı var. Sakatlığı yok. Bir sıkıntısı yok yani."

"Yolun çok başındayız, iki ay bile olmadı geleli. Önümüzde çok günler olacak ve zor günler de olacak. Hep böyle olmayacak. İki aylık süreçten çok mutluyum. Herkesi takıma dahil etmeye çalışıyorum ve herkes elinden geleni yapıyor. Beşiktaş'tayız ve baskı olacak. Bu normal, bunu biliyoruz. Biz her kulvarda sonuna kadar gitmek istiyoruz."