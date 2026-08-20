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Beşiktaş’ta şok sakatlık! Leandro Trossard…

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris’i konuk ettiği mücadelenin ikinci yarısında şok bir sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard, 72. dakikada rakibinin yaptığı müdahale nedeniyle yerde kaldı. Yıldız isim maça devam edemezken yerine Milot Rashica oyuna dahil oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Beşiktaş’ta şok sakatlık! Leandro Trossard…

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i ağırladığı maçın ikinci yarısında şok bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard, 72. dakikada rakibinin yaptığı müdahale nedeniyle yerde kaldı.

Yıldız futbolcu karşılaşmaya devam edemezken yerine Milot Rashica oyuna dahil oldu.

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