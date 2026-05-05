Türkiye Kupası'nda dev yarı final bugün başlıyor! Beşiktaş, evinde Konyaspor'u konuk ederken tüm Türkiye "Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor maçı ne zaman?" sorusunun yanıtını arıyor. Kazanan takımın 24 Mayıs'taki büyük finale yükseleceği bu nefes kesen randevu, ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş evindeki avantajı kullanıp finale mi çıkacak, yoksa Konyaspor sürprizlerine bir yenisini mi ekleyecek? İşte muhtemel 11'ler, hakem bilgileri ve maç öncesi tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

TFF tarafından belirlenen programa göre yarı final mücadele 5 Mayıs 2026 Salı (Bugün) saat 20:30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu mücadele ATV kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇININ VAR'I CİHAN AYDIN OLDU

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cihan Aydın oldu.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ

Son kupa şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Kara Kartal, bu sezon ligdeki inişli çıkışlı grafiğini Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek taçlandırmak istiyor. Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak adını finale yazdırmak niyetinde.

KONYASPOR İNANIYOR

Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Konyaspor, 2016-17 zaferinden sonra ilk kez kupa finaline yükselmenin hesaplarını yapıyor. Yeşil-beyazlılar, İstanbul'dan zaferle dönerek tarihindeki ikinci kupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmak istiyor.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, Toure, Oh

Tümosan Konyaspor: Deniz Ertaş, Nagalo, Adil, Berkan, Uğurcan, Melih, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka

