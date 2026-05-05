Türkiye Kupası’nda finalin adı bu akşam belli oluyor. Beşiktaş JK ile Konyaspor, yarı finalde kozlarını paylaşacak. Sergen Yalçın yönetiminde form grafiğini yükselten Beşiktaş, taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak finale çıkmak istiyor. Konyaspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak adını finale yazdırmayı hedefliyor. “Beşiktaş maçı saat kaçta?”, “Konyaspor maçı hangi kanalda?” ve “ATV canlı izleme linki” gibi aramalar günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Tüpraş Stadyumu’ndaki mücadele, ATV üzerinden şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Beşiktaş JK, Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk ediyor. Final bileti için sahaya çıkacak iki ekip de sezonu kupayla taçlandırmayı hedefliyor. Beşiktaş, son yıllardaki kupa başarısını sürdürmek isterken; Konyaspor ise uzun bir aranın ardından finale yükselmenin peşinde. "Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta?" ve "Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dev mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte Beşiktaş - Konyaspor maçı ATV canlı yayın izleme linki ve muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu dev karşılaşma 5 Mayıs 2026 Salı (Bugün) saat 20:30'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma ATV ekranlarında canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN KUPA HEDEFİ

2023-24 sezonunun kupa şampiyonu olan Beşiktaş, unvanını korumak ve sezonu kupayla kapatmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile yaptığı son 10 maçın sadece birinde mağlup olarak psikolojik üstünlüğü elinde bulunduruyor.

KONYASPOR İNANIYOR

2016-17 sezonundaki tarihi zaferinden bu yana ilk kez finale bu kadar yaklaşan Konyaspor, ligdeki orta sıralardaki yerini garantilemiş durumda. Yeşil-beyazlılar, Cuma günü Rize karşısında aldıkları mağlubiyeti unutturup kupada sürpriz peşinde koşacak.

ATV CANLI İZLEME LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı olan Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor mücadelesini ATV kanalından televizyon üzerinden şifresiz izleyebileceğiniz gibi, kanalın resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden HD kalitesinde takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HD, ŞİFRESİZ, CANLI İZLE