Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmayı planlıyor. İtalyan basını, milli yıldızla ilgili dikkat çeken bir gelişme paylaştı.
Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçında zorlu Göztepe deplasmanından 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, sezonun bitmesine sayılı haftalar kala yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.
Cimbom, geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi birçok yıldız ismi kadrosuna katarak ses getirmek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor.
Galatasaray, geçtiğimiz yıllarda da istediği milli yıldızı yeni sezon öncesi kadrosuna katmayı hedefliyor.
"BİR GÜN GALATASARAY'A GELECEK"
Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, tecrübeli futbolcuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda İtalyan basınına verdiği röportajda, "Hakan, Türk milli takımının ikonlarından biri ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu mutlaka Galatasaray formasıyla göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
"KOLLARIMIZ AÇIK BEKLİYORUZ"
Teknik direktör Okan Buruk ise yaptığı açıklamada, "Hakan'ı 15 yıldır tanıyorum, Galatasaray taraftarıdır ve taraftarlarımız onun buraya gelmesini istiyor. Onu kollarımız açık bekliyoruz." yorumunu yapmıştı.
Yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyeceği konuşulan deneyimli oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
INTER GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR
İtalyan basını, Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacağını yazdı.
La Gazzetta dello Sport kaynaklı haberde, İtalyan devinin teknik direktörü Cristian Chivu'nun yıldız futbolcuyu kadroda tutmak istediği belirtildi.
Rumen çalıştırıcının, Hakan'ın dikey ve agresif oyun tarzını mükemmel bulduğu aktarıldı.
RESMİ TEKLİF YAPILMADI
Galatasaray'ın 32 yaşındaki futbolcu için henüz resmi teklif yapmadığı kaydedildi.
Hakan'ın ise Inter'de yıllık 6.5 milyon Euro maaş aldığı ve takımda kalması için maaşında indirime gitmesi gerektiği vurgulandı.