Orta saha çok düştü, basit top kaybının cezası 76. dakikada kesildi ve 1-0 geriye düştük. Twente'nin ilk 11 değeri: 18.850.000 euro, yani İmmobile ve Joao Mario'ya verilen para kadar. Yaş ortalamaları ise 25.5. Kritik Avrupa maçında Joao Mario ve Onur Bulut gibi isimler sahaya giriyorsa, bu durum zaten her şeyi anlatıyor. Maalesef, durumlar bu şekilde olduğu sürece beklentiye girmeye gerek yok.