BREZİLYALI SICAK BAKIYOR

Beşıktaş, İngiliz devi Manchester United'ın yıldızı Casemiro için harekete geçti. Tbrfootball'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar Brezilyalı oyuncu için nabız yoklamaya başladı. 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili Roma ve bazı Katar kulüplerinin de devrede olduğu konuşuluyor. Porto, R. Madrid, M. United gibi devlerde oynayan Casemiro'nun da kariyerinin bu döneminde Solskjaer'li Kartal'a sıcak baktığı söyleniyor.

HEDEFTE MİTCHELL VAR

Fotomaç'ta yer alan habere göre Kartal'ın ayrıca Crystal Palace'ın sol beki Tyrick Mitchell için de harekete geçtiği ileri sürüldü. Mondocalcio'da yer alan habere göre Beşiktaş, Manchester United'ın da hedefinde olan Tyrick Mitchell ile ilgileniyor. İngiltere'nin en iyi bek oyuncuları arasında gösterilen Mitchell, birçok üst düzey kulübün dikkatini de çekmiş durumda. Palace kulübü, 25 yaşındaki İngiliz oyuncuyu mukavele uzatma konusunda ikna edemedi.