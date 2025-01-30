UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Twente'ye konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibine 1-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nde 28. oldu ve Avrupa'ya veda etti. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Twente ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Twente'nin baskılı oyunuyla geçen mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Twente, lig aşamasını 10 puanla tamamlayarak play-off turuna yükseldi. 9 puanda kalan Beşiktaş ise ilk 24 takım arasına giremedi ve Avrupa'ya veda etti.

İLK YARIDA DENGELİ MÜCADELE

Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken iki takım da etkili pozisyonlar buldu. 18. dakikada Twente, Ltaief'in pasıyla Vlap'ın şutunda gole yaklaştı ancak top auta çıktı. Beşiktaş savunması zaman zaman zor anlar yaşarken kaleci Mert Günok 27. dakikada Van Rooij'un sert şutunda önemli bir kurtarışa imza attı. İlk yarının sonlarına doğru Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda Immobile'nin kafa şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı. İki takım da ilk yarıda gol bulamayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

İKİNCİ YARIDA TWENTE'NİN GOLÜ GELDİ

İkinci yarının başında Beşiktaş, sakatlanan Ciro Immobile'nin yerine genç oyuncu Semih Kılıçsoy'u oyuna dahil etti. Ancak Twente'nin baskısı artarak devam etti. 76. dakikada Twente'nin genç oyuncusu Daan Rots, attığı golle takımını öne geçirdi. Beşiktaş, kalan dakikalarda beraberlik için baskı kurmaya çalışsa da Twente savunmasını aşamadı ve mücadele 1-0 sona erdi.

TWENTE PLAY-OFF'A KALDI, BEŞİKTAŞ AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Bu galibiyetle Twente puanını 10'a yükselterek play-off'a kalmayı başardı. Beşiktaş ise 9 puanda kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.