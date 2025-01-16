Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e resmi teklif yaptı.
Siyah beyazlıların, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelerde son aşamaya geldiği öğrenildi.
Kartal'ın, Norveçli hocayla 1.5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya varmasının beklendiği ifade edildi.
Öte yandan başarılı çalıştırıcının, siyah beyazlıların, Samsunspor'la oynayacağı maçı tribünden takip etmesi bekleniyor.
51 yaşındaki teknik direktör en son 2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştırmıştı.