Son dakika spor haberi: Beşiktaş son olarak Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi mağlup etti. Bu mücadele ardından siyah-beyazlı ekibin stoperleri sakatlık geçirirken 1 iyi 1 de kötü haber geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'le karşılaşacak. Hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda birçok futbolcunun sakatlığını bulunurken kart cezalısı olan ve UEFA listesine yazılmayan isimler de Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.

Bodo/Glimt maçı öncesinde Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'tan siyah-beyazlı takıma iyi haber geldi. TRT Spor'da yer alan haberde 24 yaşındaki stoperin takıma döndüğü, bir diğer stoper Emirhan Topçu'nun ise bu deplasmanda forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Siyah-beyazlılarda stoperler Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Ciro Immobile'nin sakatlıkları bulunuyor. Paulista ve Uduokhai Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Tel Aviv maçında, Immobile ise Fenerbahçe derbisinde sakatlanmıştı. Kart cezalısı Arthur Masuaku ve UEFA kadrosunda yer almayan Alex Oxlade-Chamberlain de Bodo/Glimt karşısında formasından uzak kalacak.