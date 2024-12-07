Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Karşılaşma öncesi Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN ZAAFLARINI ÇALIŞTIK"

"Derbileri futbolcuyken de oynadık, farklıdır. Büyük bir camiayız, galibiyete ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin kuvvetli yönlerini ve zaaflarını çalıştık. Geçiş hücumları olsun... Maçı kazanmayı isteyen bir oyunu grubu istiyoruz, bu da benim oyuncularımda var. Futbolculuk daha kolay derbilerde, bireyselsiniz. Takımın böyle maçlarda morale ihtiyacı var. Onlarla birlikte olup maça motive olan bir takım ortaya çıkartmaya çalışacağız. Takımın da bize istediğimiz sonucu vereceğini düşünüyorum."