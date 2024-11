Beşiktaş Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Okay Karacan'a Teşekkür Ederiz. Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

GÖREVDEN AYRILAN İSİMLER

Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim danışmanı Brad Friedel ile de yollarını ayırmıştı.

Siyah-beyazlılarda ayrıca Asbaşkan Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek de yönetime istifalarını sundu.