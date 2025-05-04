Galatasaray Kulübü, Arjantin basınından Mauro Icardi ile ilgili çıkan haberleri yalanladı. İşte sarı kırmızılıların o açıklaması... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Arjantin medyasında Mauro Icardi ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Arjantin basınında yer alan haberde, Mauro Icardi'nin Türkiye'den ayrılarak Latin Amerika'ya dönmeyi planladığı ve Icardi'nin bu kararı almasında ailesine ve Güney Amerika'daki yaşantısına daha yakın olma isteğinin etkili olduğu öne sürülmüştü.

İŞTE SARI KIRMIZILILARIN O AÇIKLAMASI:

Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır.

Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.