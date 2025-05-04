Solskjaer: Tüm oyuncularımız savaştı!
Mert Günok'tan taraftara flaş mesaj!
💥 Süper Loto sonuçları! (4 Mayıs)
4 Mayıs canlı altın ve döviz kuru takibi
CANLI SKOR ANA SAYFA
9
Aspor Keşfet
Son Dakika
Mert Günok'tan taraftara flaş mesaj! Mert Günok'tan taraftara flaş mesaj! 21:38
İrfan Can Eğribayat: Taraftarımızdan özür dileriz İrfan Can Eğribayat: Taraftarımızdan özür dileriz 21:36
F.Bahçe tribünlerinden Beşiktaş'a alkış! F.Bahçe tribünlerinden Beşiktaş'a alkış! 21:33
Gedson'dan flaş Jose Mourinho sözleri! Gedson'dan flaş Jose Mourinho sözleri! 21:33
Gabriel Paulista: Büyük bir zafer kazandık! Gabriel Paulista: Büyük bir zafer kazandık! 21:28
Jose Mourinho: Bu ligin sonu başlamadan belliydi Jose Mourinho: Bu ligin sonu başlamadan belliydi 21:23
Daha Eski
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları! 21:18
F.Bahçe işi mucizelere bıraktı! İşte güncel puan durumu F.Bahçe işi mucizelere bıraktı! İşte güncel puan durumu 21:04
Kadıköy'de 3 puan Beşiktaş'ın! Kadıköy'de 3 puan Beşiktaş'ın! 21:04
Beşiktaş'ta genç isim oyuna devam edemedi! Beşiktaş'ta genç isim oyuna devam edemedi! 20:35
Kadıköy'de Ali Koç'a tepki Aziz Yıldırım'a destek! Kadıköy'de Ali Koç'a tepki Aziz Yıldırım'a destek! 20:23
Derbide penaltı kararı! Derbide penaltı kararı! 19:45