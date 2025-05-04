Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Mert fantastik! Ne kaleci ama!"

"4-3-3 oynadık diyebilirim. Milot ve Mustafa'yı kanatta kullanıp, rakibin beklerine çıkartmamayı düşündük. Fenerbahçe'ye karşı tüm oyuncularımız savaşma ruhu gösterdi. Birlikte savaştılar. Beşiktaşlılığı gösterdiler sahada. Şansa da ihtiyacımız vardı. Kaleci İrfan penaltıyı kurtardı. Ardından Gedson telafi etti diyebiliriz. İyiydi. Mert'i çok tebrik ediyorum. Mert, her anlamda çok iyi performans gösterdi. Topu da daha çok tutabilirdik ikinci yarıda, o şekilde daha rahat savunma yapabilirdik. Mert'in haricinde, Gabriel Paulista'yı tebrik ediyorum. Harika performans gösterdi. Özel tebriğim Felix'e. Uzun süre yoktu ve bu hafta geri döndü. Dzeko ve En-Nesyri girdi oyuna ve Felix'i soktum ve harika oynadı. Sağlık ekibimize de teşekkür ediyorum. Onu bu kadar kısa sürede döndürdükleri için tebrik ediyorum."