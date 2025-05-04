Amir Hadziahmetovic: İnşallah 3. olacağız

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte Amir Hadziahmetovic dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte Amir Hadziahmetovic dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE HADZIAHMETOVIC'İN AÇIKLAMALARI

"Takım kompakt bir şekilde oynadı. 3 puanı aldık. Çok mutluyuz. Her maç farklı, tabii derbiler daha farklı. Oyuncular biraz daha fazla motive oluyorlar. Gerçekten büyük maçları iyi oynadık ve inşallah 3. olacağız. Çok çalıştım. Her gün antrenmanlarda yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Kendi şansımı bekledim ve son 3-4 maç şans buldum, bence iyi kullandım. İnşallah sene sonuna kadar ve gelecek sene daha iyi olacak."