Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların stoper listenin ikinci sırasında Andre Ramalho yer alıyor. 31 yaşındaki Brezilyalı stoper için kulübü PSV ile yapılan ilk görüşmelerden sonuç alınmasa da, Beşiktaş yönetimi Ramaldo'dan vazgeçmiyor. PSV'nin kaptanlarından olan Ramalho, Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada, "Sözleşmemin sonuna geldim. Henüz yenileme konusunda bir konuşma yapılmadı. Dolayısıyla kariyerim için bir sonraki adımın ne olacağını iyi analiz etmem gerekiyor. Hiçbir şeyi doğrulayamıyorum çünkü her şey çok göreceli" ifadelerini kullandı. Bu açıklama Beşiktaş yönetiminin bu transferde iştahını kabartmış durumda.