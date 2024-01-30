Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için uğraşıyor. Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bunlardan biri Samuel Umtiti, diğeri ise Andre Ramalho... Stoper bölgesi için 'lider' oyuncu konusunda ısrarcı olan teknik direktör Santos'un isteği üzerine harekete geçen yönetimin hedefindeki ilk isim, geçtiğimiz sezon da transferi gündeme gelen 30 yaşındaki Fransız yıldız Umtiti. Sezon başında Barcelona'dan bedelsiz olarak Lille'e transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Fransız stopere 1.5 senelik teklifte bulunulduğu öğrenildi.
Beşiktaş'tan transfer harekatı! Hedefte 2 yıldız var...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, transferdeki sessizliğini bozmak istiyor. Siyah-beyazlılar, kadroyu güçlendirmek için 2 oyuncu ile ilgileniyor. Kartal, B planını da hazırladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
HER AN HER ŞEY OLABİLİR
Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların stoper listenin ikinci sırasında Andre Ramalho yer alıyor. 31 yaşındaki Brezilyalı stoper için kulübü PSV ile yapılan ilk görüşmelerden sonuç alınmasa da, Beşiktaş yönetimi Ramaldo'dan vazgeçmiyor. PSV'nin kaptanlarından olan Ramalho, Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada, "Sözleşmemin sonuna geldim. Henüz yenileme konusunda bir konuşma yapılmadı. Dolayısıyla kariyerim için bir sonraki adımın ne olacağını iyi analiz etmem gerekiyor. Hiçbir şeyi doğrulayamıyorum çünkü her şey çok göreceli" ifadelerini kullandı. Bu açıklama Beşiktaş yönetiminin bu transferde iştahını kabartmış durumda.
Barcelona'ya 25 milyon euro'ya transfer olduğunda dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen Umtiti, profesyonel kulüp kariyerinde 341 resmi çıktı. Bu periyotta 7 gol atan, 4 de asist yapan Fransız stoper 11 gole doğrudan katkı sağladı.