TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Masuaku teklifi! Pazarlık yok

Sezon başında 2.2 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralanan Arthur Masuaku siyah-beyazlı takımda kalıcı olmak üzere. 25 maçta forma giymesi halinde saton alma opsiyonu devreye girecek olan oyuncu için Kartal, bonserviste indirime gitmek istiyor. Beşiktaş, West Ham United'a pazarlıksız bir teklif yaptı.İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2023- 06:40