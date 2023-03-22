Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen oyunculardan biri olan Arthur Masuaku'nun durumu tam bir yılan hikayesine dönmüş durumda. Ara transfer döneminde gitmesine kesin gözüyle bakılan, ancak performansıyla 'kalmasında fayda var' dedirten Masuaku için son karar verildi.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Masuaku teklifi! Pazarlık yok
Sezon başında 2.2 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralanan Arthur Masuaku siyah-beyazlı takımda kalıcı olmak üzere. 25 maçta forma giymesi halinde saton alma opsiyonu devreye girecek olan oyuncu için Kartal, bonserviste indirime gitmek istiyor. Beşiktaş, West Ham United'a pazarlıksız bir teklif yaptı.İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.03.2023- 06:40
Masuaku'nun sezon başında Chelsea'den transfer edilen Emerson'dan formayı geri alması imkansız olarak görülüyor. 25 lig maçına çıkması halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceği Masuaku için bonservis bedeli olarak 2.2 milyon euro ödeneceği aktarılmıştı.
Beşiktaş yönetimi ise lige verilecek milli arada West Ham United ile pazarlık yaparak bu rakamı aşağıya çekmek istiyor.