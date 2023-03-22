Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında karşı karşıya geleceği Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.03.2023- 19:47
Milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yanı sıra izinli olan Salih Uçan, tedavisi devam eden Tayyip Talha Sanuç, geçtiğimiz günlerde cerrahi operasyon geçiren Valentin Rosier, dişinden tedavi olan Gedson Fernandes ve bugün takıma katılması beklenen haber alınamayan Dele Alli antrenmana katılmadı.
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın 17.00'de basın açık yapacağı idmanla sürdürecek.