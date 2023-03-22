Beşiktaş'ta gözler şimdiden yeni sezon transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Tayfur Bingöl için karar verildi!
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sezonun devre arasında takıma kiralık olarak katılan Tayfur Bingöl için yönetim kararını verdi. İşte detayları... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ta gözler şimdiden yeni sezon transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.
Teknik direktör Şenol Güneş devre arasında alınan isimleri takıma monte ederken gelecek sezon kalacak isimler için de çalışmalar devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlıların sezon başında Alanyaspor'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tayfur Bingöl, teknik direktör Güneş'in memnun olduğu oyuncuların başında geliyor.