Tayfur için Güneş'in raporları olumlu olurken siyah-beyazlılar da bonservis için Alanyaspor ile masaya oturacak. Akdeniz ekibinden 5 milyon TL bedelle kiralanan Tayfur'un 1.3 milyon satın alma opsiyonu bulunuyor. Siyahbeyazlılar, bu rakamda ikinci kez indirim isterken "Bu işi uzatmadan bitirelim, el sıkışalım" diye haber gönderdi. Şimdi Güneş ekibinin vereceği yanıt bekleniyor