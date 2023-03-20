Sezon başında Premier Lig taıkmlarından West Ham United'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen 29 yaşındaki sol bek Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesine iki maç kaldı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku 2 maç sonra imzayı atıyor! Opsiyonu...
Sezon başında İngiltere Premier Lig'in West Ham United takımından kiralanan Arthur Masuaku, Beşiktaş'ta kalacak. Tecrübeli sol bekin sözleşmesindeki opsiyon maddesinin devreye girmesine 2 maç kaldı. İşte opsiyonun detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.03.2023- 06:40
Takvim'in haberine göre Masuaku, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarına 11'de başlayıp en az 45 dakika oynaması halinde 2.2 milyon Euro'luk opsiyon maddesi geçerli olacak.
Kongolu sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.