Siyah-beyazlı takımın Premier Lig ekiplerinden- Southampton'dan kiraladığı ve sezon sonu boşa çıkacak olan Jamaika asıllı İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond için yeni sözleşme teklifinde bulunacağı iddia edildi.
Beşiktaş'ta Redmond için karar verildi! Yeni sözleşme...
Beşiktaş'ta sezon başında Southampton'dan kiraladığı ve sezon sonu boşa çıkacak olan Jamaika asıllı İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond için karar verildi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.03.2023- 06:40
Takvim'in haberine göre; teknik direktör Şenol Güneş'in İngiliz oyuncunun performasından memnun olduğu kaydedildi.
Buna göre siyah-beyazlı yönetim sezon sonu 29 yaşındaki oyuncuyla yeniden masaya oturacak.