Beşiktaş'ta Redmond için karar verildi! Yeni sözleşme...

Beşiktaş'ta Redmond için karar verildi! Yeni sözleşme...

Beşiktaş'ta sezon başında Southampton'dan kiraladığı ve sezon sonu boşa çıkacak olan Jamaika asıllı İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond için karar verildi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2023- 06:40