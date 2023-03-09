Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile 12 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Isınma ve pasla başlayan antrenmanın, koşu çalışmasının ardından çift kale taktik maçla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaşımız, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. pic.twitter.com/73K9afzKDo— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 9, 2023