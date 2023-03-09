Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2023- 15:22