Siyah-beyazlı yönetim, menajerler aracılığıyla gelen bu teklifin ardından teknik heyetten yeni bir rapor daha talep etti. Teknik patron Şenol Güneş'in bırakmaya pek istekli olmadığını belirtmesine rağmen, resmi teklifin her iki tarafın da memnun kalacak düzeyde olması durumunda, Cenk'in gitmesine izin verilecek. Siyah-beyazlıların, Cenk için yapılacak teklifin 2-3 milyon dolar seviyesinde olması durumunda, oyuncu da gitmek istediğini söylerse milli forvet ile sezon sonu gelmeden yollarını ayıracak. Bu sezon 24 maçta görev alan milli golcü, 12 kez fileleri sarsarken 2 de asiste yaptı ve 14 gole katkı sağladı.