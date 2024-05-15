ALMAN EKİBİNDE MUTSUZ Borissia Dortmund'da bu sezon 18 maça çıkan ve sadece 514 dakika alan, kanser hastalığı ve sakatlığı nedeniyle formasını Füllkrug'a kaptıran Sebastien Haller, Fotomaç'ta yer alan habere göre bu durumdan ötürü mutsuz ve ayrılmak istediğini iletti.