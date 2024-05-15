TRANSER HABERİ | Beşiktaş'ta Sebastian Haller sesleri! Oyuncu teklife sıcak bakıyor
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Forvet takviyesi için kolları sıvayan siyah-beyazlılarda gündeme Dortmund'un yıldızı Sebastian Haller geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon Avrupa Kupası'nda mücadele etmeyi garantilemek için Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isterken, diğer yandan da yeni dönemde kadrosunu güçlendirmek için dört koldan çalışıyor.
Beşiktaş, Borussia Dortmund'un Fildişili forveti Sebastien Haller'in transferi için girişimlerini hızlandırdı. Alman basınının önemli gazetelerinden Bild, transferdeki son gelişmeleri aktardı.
ALMAN EKİBİNDE MUTSUZ
Borissia Dortmund'da bu sezon 18 maça çıkan ve sadece 514 dakika alan, kanser hastalığı ve sakatlığı nedeniyle formasını Füllkrug'a kaptıran Sebastien Haller, Fotomaç'ta yer alan habere göre bu durumdan ötürü mutsuz ve ayrılmak istediğini iletti.
Ocak'ta Beşiktaş'ın ilgisine sıcak bakmayan Haller, bu kez İstanbul'dan gelen teklife sıcak bakıyor. Dortmund 2022'de 31 milyon euro'ya aldığı ve maaşı 10 milyon euro olan Haller'in ayrılığına, maaş yükü nedeniyle sıcak bakıyor.
10 MİLYON EURO DÜŞÜNÜYOR
Alman devi, Haller için en fazla 10 milyon euro bonservis bedeli isteyecek ve taliplilerin az olması durumunda bu rakamı da aşağı çekebilecek. Beşiktaş yönetimi ise 29 yaşındaki oyuncu için bu sezon 10 milyon euro civarında bir bonservis ödemek yerine, satın alma opsiyonlu kiralama yoluna gitmek istiyor. Haller, Dortmund forması giydiği 40 maçta 12 gol atıp 6 asist yaptı. Kendini ispatladığı Ajax'ta ise 66 maçta 47 gol atıp 16 asist yaptı.