Şampiyonluk yarışında geride kalan ve rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren Beşiktaş'ta iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Bu isimlerden biri de siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal.Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve sezon içerisinde opsiyonunu kaldıran Ghezzal'ın geleceği belirsiz durumda. Afrika basınında yer alan habere göre Ghezzal, sözleşmesi sona erse bile Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Haberin detaylarında bu sezon sakatlıklardan dolayı bir türlü istenilen noktaya ulaşamayan tecrübeli oyuncunun yakın çevresine, "Ben Beşiktaş'ta kalmak ve kendimi göstermek istiyorum" dediği iddia edildi. Fotomaç'ta yer alan habere göre Rachid Ghezzal'ın yeni sezonda da takımda kalıp kalmayacağının kararı, yeni teknik direktörle birlikte alınacağı ifade edildi.
Beşiktaş'ta flaş Rachid Ghezzal gelişmesi! Takımda kalacak mı?
Bu sezon Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta sezona istediği gibi başlayamayan fakat son haftalarda form tutan Cezayirli yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'ın takımdaki geleceği merak ediliyor. Sezona siyah-beyazlı ekipte devam edip etmeyeceği gündemdeki yerini korkurken yıldız futbolcu hakkında Afrika basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.05.2024- 06:40