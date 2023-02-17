Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Valentin Rosier ve Arthur Masuaku kararı!
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Josef de Souza ile yolların ayrıldığını açıklarken, teknik patron Güneş, Rosier ve Masuaku konusundaki kararını verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora SALGIN)
Ayrıca Beşiktaş'ta teknik patron Şenol Güneş; Valentin Rosier ve Arthur Masuaku konusunda flaş bir karar aldı.