Beşiktaş'tan fırsat transferi: Andrey Santos!

Beşiktaş transfer haberi: Ara transfer döneminde kadrosunu Aboubakar, Colley, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve son olarak Maxim ile güçlendiren siyah-beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kara Kartal'ın, Chelsea'nin ocak ayında kadrosuna kattığı Brezilyalı genç orta saha Andrey Santos için devreye girdiği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2023- 18:43