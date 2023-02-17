Ara transfer döneminin hızlı takımı Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların transfer gündemine dair çarpıcı bir haber geldi.
Beşiktaş'tan fırsat transferi: Andrey Santos!
Beşiktaş transfer haberi: Ara transfer döneminde kadrosunu Aboubakar, Colley, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve son olarak Maxim ile güçlendiren siyah-beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kara Kartal'ın, Chelsea'nin ocak ayında kadrosuna kattığı Brezilyalı genç orta saha Andrey Santos için devreye girdiği ifade edildi. İşte ayrıntılar...
fotomac.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Brezilyalı haberci Lucas Pedrosa'nın verdiği bilgiye göre Beşiktaş, Chelsea'nin ocak ayında kadrosuna kattığı Andrey Santos için devreye girdi.
İngiliz ekibinin, Vasco da Gama'dan transfer ettiği Santos'un çalışma izninin çıkmadığı kaydedildi.